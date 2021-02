Atasco histórico en Marte con 3 misiones espaciales llegando al planeta rojo en un margen de 10 días

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, considera razonable que no se aplique la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. Señala que "cuando se hace una recomendación de calado sobre la aplicación de una vacuna debe estar fundamentada en la evidencia". Al no haber evidencia sólida del impacto de la vacuna por encima de esas edades, no puede ser de recibo que se hagan recomendaciones al respecto", mantiene.