Un astronauta encuentra el lago más azul del mundo

Scott Kelly, un astronauta estadounidense, ha colgado en su cuenta de Twitter la imagen del que podría ser el lago más azul del mundo. Esta fotografía muestra el Cuo Womo, un pequeño lago situado en la región del Tíbet.

Este azul intenso, difícil de encontrar en la Tierra, se debe a la absorción que sus aguas cristalinas hacen de la radiación del sol. La foto ha sido tomada desde la Estación Espacial Internacional (ISS) a unos 400 kilómetros de altura.

El astronauta puede dar por finalizada su búsqueda del lago más azul del planeta porque, sin duda, ha conseguido encontrarlo. "Este lago del nordeste del Himalaya parece ser el lugar más azul del mundo", afirma Scott Kelly en su cuenta de Twitter.

This lake North East of the #Himalayas appears to be the bluest place on Earth from @Space_Station. #YearInSpace pic.twitter.com/AMiTbpRlpJ