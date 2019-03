Trágico accidente en un rallye en Tenerife

La víctima era un aficionado que estaba viendo el rally cuando un vehículo lo arrolló

Después de dos días hospitalizado Alejandro un joven de 23 años fallecía, no pudo recuperarse de las graves heridas que sufrió tras el impacto. Ni él ni otras dos espectadores tuvieron capacidad de reacción para evitar que el coche terminara arrollándolos una vez que pierde el control el piloto y el vehículo vuela hacia ellos. No debían estar ahí según los testigos, era una zona prohibida en las que no se permite que haya público por el alto riesgo que entraña, la salida de una curva.

Estaba se señalizada y aseguran que incluso les habían avisado del peligro.

El reglamento obliga a señalizar los lugares donde pueden apostarse los aficionados en color amarillo, también determinar y balizar en los que no se permite público con una cinta de color roja, así se hizo en esta prueba. Incluso pasaron los vehículos de seguridad comprobando. Además en los tramos cronometrados se colocan comisarios de ruta o protección civil. Buena parte de los accidentes que se producen en rallyes con público implicado son consecuencia de imprudencias, colocaciones indebidas que el piloto no puede sortear. En otras ocasiones es la ayuda de los propios aficionados los que evitan accidentes.