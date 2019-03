Tiene que cargar a su hijo hasta un tercer piso sin ascensor

Su hijo nació con parálisis cerebral y distrofia muscular. Hace años que ni siquiera puede caminar y Leonor debe cargar con él a la espalda cada vez que suben a casa, un tercer piso sin ascensor. Ella tiene ya 60 años y dice que no puede más. Pide ayuda al ayuntamiento y al Gobierno de Canarias una vivienda social, accesible para su hijo.

Dice Leonor que tiene adjudicada una vivienda adaptada del Gobierno de Canarias, llevan esperando 10 años y asegura que solo les dan largas.

Manuel está en una residencia entre semana y cada viernes llega a casa y su madre lo carga a la espalda y no suelen salir de casa a no ser que alguien la ayude. Ella sufre artrosis y los dolores propios de una mujer de su edad. Teme que llegue el día en que ya no puede cargar con Manuel.