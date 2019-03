Testimonio desgarrador de los jóvenes que sufrieron abusos

Las supuestas agresiones ocurrieron en un centro deportivo

Hoy hemos hablado con una de las tres víctimas de los presuntos abusos sexuales cometidos por un monitor de gimnasia en Arucas. Ya es mayor de edad pero tenía 11 años cuando, supuestamente fue agredido..

El juicio, que se ha celebrado estos días, ha quedado hoy visto para sentencia. El acusado se enfrenta a una pena de 27 años de prisión.

08.45.08.00 Me subió arriba al gimnasio, era de noche, estaba cerrado, no había nadie y... lo que quiso intentar hacer conmigo fue... tirarme en la colchoneta, me empezó a tocar, me quitó el pantalón....

Y a partir de ahí continuaron los abusos. Es el estremecedor testimonio de un joven de 22 años. Tenía 11 cuando, supuestamente, ocurrió todo.

Hubo más agresiones en la casa y él siempre buscaba la oportunidad de hacerlo cuando la familia estaba en el salón, llevarme a la habitación.

Los otros dos menores tenían 12 y 15 años. El acusado niega los hechos aunque reconoce haber mantenido relaciones consentidas con otro menor, cuando tenía, dice, 16 años.

Varios años después, este joven se enteró de que un conocido había sufrido también abusos del monitor, por lo que decidió denunciar, no sin antes intentar contactar con el hombre que le había agredido.

Las supuestas agresiones ocurrieron, la mayoría, en este centro deportivo de Gran Canaria. El fiscal y la acusación particular piden 27 años de prisión.