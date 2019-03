Se suspende el juicio por el Caso Eolo porque falta un acusado

Briganty ha sido sancionado

14 años después de que la policía realizará la operación "eólo", el desmantelamiento de una presunta trama de corrupción para la adjudicación de los parques eólicos de Canarias, hoy estaba previsto el inicio del juicio del Caso Eólico. Sin embargo, se ha suspendido.

No hay mas que ver las cajas que hoy se exponían en la sala para ilustrar un caso que lleva casi 14 años sin juzgarse. Los acusados fueron llamados a entrar en la sala a primera hora, a algunos les pillaba por sorpresa porque antes tendría que haberse constituido el jurado y eso lleva su tiempo. El juez lo aclara, uno de los acusados no ha venido, se trata de Alfredo Briganty, que además como abogado ha decidido representarse a sí mismo. Eso tiene consecuencias en las vista ya que sin falta un abogado no puede elegirse el jurado.

Según fuentes judiciales anoche a las 11 Alfredo Briganty presentó un escrito que hoy aún no se había registrado. El juez afirma que no hay justificación y por lo tanto lo expedienta como abogado con una propuesta de sanción de 18.000 euros y como acusado ordena su búsqueda y captura.

Briganty es uno de los acusados que mas ha cuestionado el trabajo judicial en este proceso, su ausencia desata las sospechas.

La vista se ha aplazado hasta el próximo viernes.