El Supremo no abrirá proceso penal contra López Aguilar

La fiscalía ha pedido que se abra una investigación

El Tribunal Supremo no abrirá un proceso penal contra el eurodiputado Juan Fernando Lopez Aguilar por un posible delito de maltrato. Al menos por ahora. El tribunal ha devuelto el caso a la juez de violencia de género de Las Palmas. Dice el tribunal que hay un "déficit argumental" para procesar al político canario, ya que la juez no describe la participación de López Aguilar en los hechos denunciados. Por ello, le pide que "precise" qué hechos podrían dar lugar a la imputación. La Fiscalía del Supremo, en cambio, sí pidió abrir una investigación al aforado. La esposa de López Aguilar ha declarado a esta cadena que está contenta con la resolución del Supremo de no investigar a López Aguilar porque no quiere que sus hijos se vean afectados por el proceso.