Siete mil firmas para pedir que no entre en prisión

Le condenaron a tres meses de cárcel por agredir al hombre al que acusa de abusar de su hijo y de su sobrino. Pero ese hombre, cercano a la familia, no fue condenado porque no se admitieron las pruebas presentadas. El padre, Rowan Martín no entrará en prisión pero dice que seguirá luchando para demostrar que los niños sufrieron abusos.

Son las palabras de agradecimiento de Rowan Martín al pueblo tinerfeño. En su lucha por eludir la prisión por haber agredido al presunto abusador sexual de su hijo consiguió más de 7.000 firmas que apoyaban su causa. No solo Tenerife ha estado con él asegura que las muestras de apoyo le han llegado de todas partes del mundo.

Finalmente no irá a prisión pero dice que su lucha no ha terminado.

Quiere que la investigación vuelva a reabrirse para poder por fin hacer justicia.