La sequía de este invierno provoca cuantiosas pérdidas en papas

Los agricultores canarios podrían perder un 50 o un 60% de la producción de papas si no llueve. Este está siendo sin duda un invierno demasiado seco y caluroso y eso perjudica principalmente al campo. De momento hay agua en los embalses pero si no llueve no habrá reservas. Con esta sequía peligran las plantaciones de papas pero también otros cultivos como los cereales.

Tocan la tierra y miran hacia el cielo pero la lluvia no llega.

Se quedarán con las manos vacías, lo cierto es que el sol no da tregua y está acabando con la paciencia de quienes trabajan en el campo, decir preocupación es poco.

Aquí hay plantados 180 metros cuadrados de papas, que por ahora parece que no saldrán y lo mismo ocurre con el cereal.

Preocupados también por el estado de los embalses pasean por unos cultivos que suplican agua. Perderán la cosecha, mucho dinero y sobre todo su esfuerzo.