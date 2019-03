Separadas por falta de plazas en centros de acogida

La madre no tenía recursos y su marido la abandonó

Separan a una bebé recién nacida de su madre porque no hay plazas en centros de acogida de Gran Canaria para que puedan estar juntas. El viernes le dieron el alta, y desde entonces no ha visto a su hija, no sabe dónde está y por ello no la está amamantando. Los técnicos de los servicios sociales del ayuntamiento capitalino y del gobierno regional son los responsables de esta situación. Ni siquiera han informado a la madre de que la niña está en una familia de acogida.

Ahora mismo Lalla no tiene ingresos: Su marido la abandonó cuando se quedó embarazada y hace un mes tuvo que dejar el piso donde vivía, porque no podía pagar el alquiler. Desde entonces, como adelantó el periódico canarias 7, vive en un centro de adultos, donde no le dejan tener a Yoana con ella.

Al nacer la niña, que es su tercera hija, le dijeron que le buscarían una vivienda social para toda su familia, pero todavía sigue esperando.

Desde los servicios sociales del gobierno canario, aseguran estar trabajando en una solución, que ya llega tarde.

Hoy hemos sabido que la bebé está en una familia de acogida, pero nadie, ni los trabajadores sociales que la atendieron, han informado a Lalla de dónde esta su hija. Algo que quebranta un derecho fundamental de la madre.

A Lalla le duele cada minuto que pasa sin su hija.