Rosell achaca el incidente del aeropuerto a una persecución

Hoy la diputada de Podemos se ha defendido

Es el segundo incidente de la diputada de Podemos Victoria Rosell en el aeropuerto de Gran Canaria en apenas mes y medio. La jueza en excedencia asegura que estos enfrentamientos que ha tenido con la Guardia Civil se deben a un persecución política de la que está siendo víctima. Los agentes en cambio afirman que su actitud ha sido la única causa de estos dos incidentes: la última vez por no querer someter su ordenador al protocolo habitual. Hoy, Antena 3 Noticias ha tenido acceso a las imágenes que muestran lo que ocurrió.

Es Victoria Rosell pasando el control de seguridad. Las imágenes muestran lo que ocurrió el día en el que la diputada de Podemos tuvo este enfrentamiento con el agente de la Guardia Civil



Este sonido lo filtra la propia Rosell. Dice que para demostrar que ella fue la víctima del altercado... que el agente chilla y ella mantiene la calma. Pero en las imágenes se ve a Rosell alterada y haciendo aspavientos cuando le piden que separe su ordenador del equipaje.

La Guardia Civil ya dió esta versión de los hechos: la diputada pasa el control y cuando le piden que saque el ordenador de la maleta ella se enfada. Los vigilantes responden que es el protocolo habitual pero ella se sigue quejando y repite varias veces su condición de diputada. Le pide al agente su identificación y cuando se la piden a ella, Rosell responde "no me da la gana". Esta es la versión de la Guardia Civil y de los empleados que estaban allí.



Hoy la diputada de Podemos se defendía así.



Es el segundo incidente que protagoniza en el mismo aeropuerto en poco más de un mes, y que se suma además a otro conflicto. El juez que ahora la sustituye cree que Rosell cometió una infracción cuando ejercía como magistrada.