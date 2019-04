Rodolfo Núnez declara que pensó que el préstamo era para Plasencia

La Fiscal defiende que Banco España cuestionó la operación

Rodolfo Núñez, presidente de Cajacanarias cuando este banco concedió el préstamo del caso Teresitas, un crédito millonario a un simple trabajador, ha comparecido hoy ante el tribunal en calidad de testigo.

Núñez ha declarado que siempre pensó que le estaban dando el préstamo a la empresa del constructor Antonio Plasencia, uno de los principales acusados de un caso que el fiscal califica de pelotazo de libro.

Llegó solo, no viene acompañado por ningún abogado porque no está acusado en este caso, solo declara como testigo. Rodolfo Núñez fue presidente de CajaCanarias durante 12 años. Concedió un préstamos de 5.500 millones de pesetas a un particular, un hombre que trabajaba en la empresa del constructor Ignacio González, y cuyo sueldo era de 120 mil pesetas. Núñez no relacionó hoy el crédito con este empresario, sino con el otro imputado, Antonio Plasencia.

Núñez asegura que la entidad se cuidaba mucho de vigilar las garantías a la hora de conceder un préstamo de estas dimensiones.

El consejo de Administración aprueba conceder el préstamo, solo hay un pero, el del empresario Ami AChid que pedía garantías. Achid se abstuvo en la votación. Núñez dice que nunca se le presionó.

La Fiscal defiende que el Banco de España cuestionó la tasación de estos terrenos y dijo que el préstamo presentaba debilidades. Advertencia que Núñez asegura no conocía.

Los préstamos, dice los concedían por el beneficio económico que el proyecto tenía después.

Los empresarios Plasencia y González recibieron el préstamos para comprar el frente de playa antes de que el Supremo permitiera urbanizar la zona. Después, los empresarios vendieron esos mismos terrenos al ayuntamiento de Santa Cruz.