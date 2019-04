Rescate de 6 personas de un velero que se hundía

Estaban pescando cerca cuando los vieron

Había mala mar y estaban pescando. En ese momento vieron cómo otro barco comenzaba a hundirse a pocos metros de ellos. No dudaron en ir a su rescate y ahora esos dos jóvenes de Lanzarote se han convertido en héroes. Gracias a su determinación salvaron la vida de 6 personas, entre ellos un niño de 10 años. Hoy nos han contado cómo ocurrió todo.

"No te tires tú, eres más útil aquí".

Pese a las recomendaciones de su amigo, no duda en tirarse al agua, tras hundirse el barco se sujetan a otro velero que fue a ayudarles.

"Trae al pibe para acá".

Es lo primero que hacen, salvar al pequeño de 10 años.

"How are you? Asustado".

Los héroes de esta historia son Óscar y Joan, de solo 17 y 18 años, estaban pescando cerca cuando vieron lo que ocurría.

A bordo iban 6 personas, el patrón y 5 turistas británicos que habían contratado una excursión para pescar. Tras fondear se dieron cuenta que el barco estaba ladeado... se estaba hundiendo.