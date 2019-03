No pueden tener a su hijo en caso porque el ascensor no funciona

La comunidad tiene una deuda de 6.000 euros

Lleva un mes durmiendo fuera de su casa porque no funciona el ascensor. Es la historia de Leandro, un joven discapacitado que vive en un cuarto piso, en un edificio de Taco, en Tenerife. El ascensor no funciona porque los vecinos no pagan la comunidad.

Este es Leandro, un joven con una discapacidad de un 98 por ciento. Desde hace un mes no puede dormir en su casa, sino en el centro al que normalmente acude de día por culpa de esto. El ascensor de la vivienda familiar. Se ha estropeado y no se arregla por culpa de los vecinos que no pagan la comunidad, una deuda que asciende a los 6.000 euros.

Más de 60 escalones separan la casa de Leandro de la calle. Sus familia no puede subirlo a cuestas los cuatro pisos. Eso y la silla que pesa unos 100 kilos.

Estas viviendas precisamente se entregaron a vecinos con problemas de movilidad. Su familia asegura que si no se soluciona pronto el problema para que Leandro pueda volver a casa, denunciarán a los vecinos que no paguen.