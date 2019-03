Ponte en mi piel, no en mi sitio

Enseñan a manejar una silla de ruedas a los no discapacitados

A partir de ahora esto será lo que ve. Ésta es una de las posibilidades que ofrece Gran Canaria accesible. Ponerse en el lugar de alguien que no puede ver. ¿Y si no pudiéramos escuchar nada?

Unir discapacidad y no discapacidad en una risa. Es el taller de riso terapia. Aprender a manejar una silla de ruedas es una de las actividades que más ha llamado la atención entre los primeros visitantes.

Esta iniciativa pretende romper barreras como ésta y que la isla se convierta en un referente de accesibilidad en la vida cotidiana y en el turismo. Aunque para estas personas que luchan día a día contra las barreras, para ser un ejemplo de accesibilidad aún hay mucho camino que andar.