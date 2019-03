Pendientes de que las palas lleguen a Cho Vito

Así de contundente se muestra Tomás uno de los vecinos afectados de Cho Vito. No han dormido durante toda la noche y es que hoy se cumplía el plazo dado por costas para el derribo de las últimas viviendas. Una agonía, que como él mismo dice, es compartida por nueve familias más. Como la de Elba, Son 6 personas en casa y esta su única vivienda, anoche recogieron todas sus cosas.

En la mente de todos no para de repetirse lo vivido en 2008. Cuando derribaron 30 viviendas y tuvieron que ser retirados a la fuerza sus vecinos. De momento las palas no se han presentado. Aseguran que aunque se haya cumplido el plazo ellos no se irán. A partir de esta tarde comenzarán a acampar en la playa