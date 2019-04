Oposiciones de policía presuntamente amañadas en Arona

Prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. Son los cargos que vuelven a sentar a José Alberto Reverón en el banquillo de los acusados. Hoy ha comenzado un nuevo juicio contra el ex alcalde de Arona en el que se le juzga por seis casos diferentes, entre ellos, la presunta alteración de los resultados de una prueba de oposición. Una oposición a policía local a la que también se presentó la sobrina del expresidente del gobierno Paulino Rivero, que suspendió y por la que el acusado se interesó especialmente, aunque no llegó cambiar la nota en ese caso.

Se sentaba junto Hortensia García, quien fuera la subinspectora de la Policía Local. El grueso de la pieza está basada en la grabación de unas conversaciones telefónicas en las que González Reverón presuntamente se interesaba por unas oposiciones para policías locales y la situación de un aspirante.

No fue el único opositor por el que preguntó. Según reconoció el ex alcalde también lo hizo por una sobrina del ex presidente del Gobierno y otros conocidos de su partido.

Y lo hacía de manera desinteresada dijo y por cortesía hacia los familiares y amigos de estos aspirantes.

También descolgó el teléfono en reiteradas ocasiones según relató y recogen las escuchas telefónicas para intentar según la Fiscalía "colocar" a varias personas en una empresa, favorecer a un amigo en la obtención de una plaza de guardería, legalizar la vivienda de un concejal, intentar impedir el pago de unas multas. Se enfrenta a 2 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones.