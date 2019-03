Un 40% de los niños canarios no se alimenta bien

El dato no es nuevo pero no deja de impactar. El Nivel de pobreza en Canarias es el mayor del país pero es que la cifra de niños que no se alimenta bien en las islas asusta.

Un dato difícil de creer incluso para las instituciones y organismos que velan por la seguridad de los menores.

Quizás porque es difícil de detectar.

Y el problema es que la situación va camino de empeorar.

Para mitigar estos efectos de la pobreza desde el año pasado Cáritas ha incrementado la ayuda a familias con menores y sin recursos.