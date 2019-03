Más de 100 mil vecinos podrían quedarse sin luz en LPGC

El traslado de la estación podría costar unos 27 millones

Van a ejecutar la sentencia sí o sí y no van a ceder a los chantajes. Así responde el ayuntamiento de la capital grancanaria a Endesa que asegura que si tiene que parar la actividad en las estación del barrio de Guanarteme, como le obliga la Justicia, dejarán sin luz a casi la mitad de la ciudad.

Si la estación eléctrica de la Cicer cierra podría dejar sin luz a unos 100 mil vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Lo dice la compañia Endesa después de que la Justicia haya desestimado la apelación que presentó a la sentencia que le obliga a paralizar la actividad porque no cuenta con licencia de apertura. No hay fecha, pero tienen que trasladarse. La empresa dice que no tiene otra instalación y el ayuntamiento dice que miente.

La compañía alegó que llevan 48 años suministrando energía sin ese permiso, pero la justicia ha dado la razón a los vecinos que llevan pidiendo que se retire este edificio desde el año 2009.

Se estima que el trasladado puede costar unos 27 millones que debe pagar la empresa. El ayuntamiento ya le ha buscado el suelo y espera que esté resuelto antes del 2016.