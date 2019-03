La madre del niño de la maleta espera tenerlo pronto de vuelta

Lo intentaron introducir en Ceuta metido en una maleta

La familia de Agugust, el niño de Costa de Marfil que intentaron introducir en España metido en una maleta, está hoy un poco más animada. Su madre ha podido hablar hoy por primera vez por teléfono desde Fuerteventura tanto con su hijo como con su marido. Ambos permanecen en Ceuta, donde ocurrieron los hechos, pero la madre espera tenerlos pronto de vuelta en la isla. De momento no se han efectuado las pruebas de ADN necesarias para confirmar que es la madre y tramitar la reclamación del menor.

Lucie ha recuperado la sonrisa después de hablar hoy por primera vez por teléfono con su hijo Auguste y su marido Ali. El niño, que intentaron introducir en Ceuta en una maleta, está en un centro de menores de la ciudad africana, pero deseando ver a su madre.

Lucie dice que su marido está peor de ánimos. Se enfrenta a una condena por un presunto delito contra los ciudadanos extranjeros. Pero su mujer espera que estén pronto juntos.

Para reclamar al niño Lucie debe hacerse primero una prueba de ADN a la que aún no se ha sometido.

En casa de esta familia se mantienen las esperanzas de volver a estar todos juntos. Una reagrupación familiar que fue la que motivó que intentaran introducir ilegalmente al niño en Ceuta el pasado jueves.

Está bien de salud y está animado. Le he dicho que iría a buscarle muy pronto. La mujer que se ocupa de él me ha dicho que mi niño estaba muy contento de escuchar mi voz.

Es mi deseo también. Pero como son los periodistas los que me han dicho que podríamos volver a estar juntos en breve, quiero escuchárselo decir al abogado de mi marido.

Me han hablado de esa prueba y sé que la voy a hacer. Por mi hijo. Incluso si me dijeran de hacérmela 100 veces yo me la haría.