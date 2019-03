Un juez de Güimar falla en menos de 24 horas sobre cláusula suelo

Desde que se firmó la hipoteca

Menos de 24 horas ha tardado un juez en dictar sentencia sobre una cláusula suelo después de que el Tribunal Europeo fallara a favor de los usuarios y marcara que los bancos tienen que devolver todo lo cobrado de manera abusiva desde que se firmara la hipoteca. A un vecino de Güimar el banco tendrá que devolverle 18 mil euros cobrados de más por su entidad bancaria.

Ha sido la primera sentencia dictada en Canarias sobre cláusulas suelo. Menos de un día ha necesitado el juez para determinar que el banco debe devolverle al cliente todo lo que reclama con carácter retroactivo.

Y lo que dictó la justicia europea es que las entidades bancarias tienen que devolver todo el dinero cobrado de más, no desde que se denunciara sino desde que se firmara la hipoteca. En este caso más de 18 mil euros por pagar durante años una cláusula abusiva.

Esta sentencia europea ha supuesto un motivo más para reclamar para muchos afectados.

Y para los que no sepan si su hipoteca tiene o no esta cláusula abusiva, un dato: si su cuota no ha bajado en los últimos años: ¡Revísela! Podría ser un afectado más.