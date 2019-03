Josefa será indultada el viernes

Y se está tramitando por la vía de urgencia porque la jueza, a pesar de la oposición de la fiscalía, se negó a suspender temporalmente la pena. Numerosas concentraciones se han celebrado en las islas. En ellas pedían la libertad de Josefa Hernández.

Las muestras de apoyo no paran. En change. org, en un día, se pasó de 30 mil a 90 mil firmas pidiendo el indulto de Josefa. En la tarde de ayer en Tenerife, Lanzarote, y Gran Canaria se celebraron manifestaciones donde se pedía su libertad. Entre los manifestantes había familiares directos.

Por eso no derribó la casa, que había sido construida en un paraje protegido. Por eso ayer ingresó en la cárcel.

Hasta ahora las administraciones, a pesar de que fue condenada en marzo del año pasado, no le habían dado ninguna solución. Fue ayer cuando el cabildo de Fuerteventura se movilizó junto al Gobierno de Canarias para tratar de buscar un techo a Josefa.

Pero esa solución se plantea el mismo día en que Josefa ingresa en la cárcel. Un ingreso que la Fiscalía pidió que se suspendiera, mientras se tramita el indulto. Porque entre otras cosas la mujer tiene familia a su cargo y nunca había sido condenada ni detenida por ningún otro delito. En el mismo escrito, al que la jueza no hizo caso, la Fiscalía destaca que Josefa no ha procedido a demoler las obras por las que fue condenada y que, lejos de hacerlo, ejecutó nuevas obras de ampliación. Aún así el fiscal no se oponía a la suspensión de la condena, sin perjuicio de proceder a la demolición.

Son sus palabras a las puerta de la cárcel donde ya ha pasado el primer día de seis meses de condena, a menos que se le conceda el indulto.

Pues no serán seis meses, sino cuatro días. Como les adelantábamos al comienzo del informativo, el indulto se le va a conceder. El propio presidente Mariano Rajoy ha sido el que ha anunciado que el viernes, el Consejo de Ministros, aprobará el indulto de Josefa, con el compromiso de que la mujer derribe su casa.