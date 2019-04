Hablamos con Miguel Ramos, después de quedar en libertad

Se lo adelantábamos ayer: La Audiencia de Las Palmas dejó libertad con cargos a Miguel Ramos, el único investigado por la desaparición de Juana Ramos, su expareja. Después de un mes en prisión provisional, salió de la cárcel por la tarde, sólo, sin que nadie le esperara y sin dinero para el transporte. La Audiencia considera que no hay riesgo de fuga. La familia de la mujer desaparecida en agosto, teme que Miguel pueda destruir pruebas.

Caminando y sin que nadie le esperara para llevarle en coche, salía ayer por la tarde de la prisión Miguel Ramos. Es el principal sospechoso de la desaparición y muerte de su ex pareja, Juana Ramos, la mujer de 56 años de Las Palmas de la que no se sabe nada desde el 20 de agosto. Tras un mes en la cárcel y varios interrogatorios judiciales, no ha confesado el crimen.

En completo silencio, toma el transporte público y se va. Su abogado había recurrido la decisión de mantenerlo en prisión y ayer, en mitad de un nuevo interrogatorio de la juez instructora, llegaba un auto de la audiencia provincial que decretaba su libertad con cargos. Argumentaba que no hay riesgo de fuga, aunque le quitaban el pasaporte. La familia de la desaparecida, está indignada.

Creen que podría destruir pruebas. También lo teme la juez instructora, por eso ayer, antes de liberarlo, decidió dirigir un último registro de su domicilio en presencia del propio investigado. Mientras, la policía, tras haber peinado barrancos y acantilados del norte de la isla, sigue intentando dar con la mujer desaparecida.