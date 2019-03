Garrido ignora un informe de su tte. fiscal que libera a Clavijo

Garrido no hace declaraciones

La fiscalía ya tenía hace dos meses un informe que liberaba a Fernando Clavijo de responsabilidades en el llamado caso Grúas. Según relatan los diarios de La Opinión y La Provincia, ese documento redactado por el teniente fiscal llegó a manos del fiscal jefe, Vicente Garrido. Sin embargo, el informe ha permanecido oculto todo este tiempo. Clavijo considera que el asunto es grave, preocupante y triste, por la imagen que se está dando de la justicia.

Han pasado más de dos meses desde que el teniente fiscal realizara un documento que exime a Clavijo de cualquier responsabilidad en el Caso Grúas. Y según publica el diario la Provincia ese documento llegó a manos del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido. Pero ¿por qué Garrido no ha sacado a la luz ese informe? El presidente no entiende que, existiendo esa valoración, la fiscalía no se haya pronunciado todavía.

Grave, porque se dilata en el tiempo un caso delicado, provocando un posible quebranto de la tutela judicial efectiva de un presidente, que ahora, tras la aprobacion del nuevo estatuto, ya no es aforado.

Las mismas 24 horas que pide el fiscal jefe, que hoy ha rechazado hacer declaraciones ante las cámaras. Dice que es un proceso complicado que requiere de tiempo. ¿Pero cuánto tiempo más? Los paso se dan poco a poco, lentamente.

Hoy Garrido no ha dicho nada sobre por qué se retrasa su dictamen y se ha limitado a emitir un comunicado donde dice que es frecuente, en la elaboración de los informes, la intervención de varios fiscales.