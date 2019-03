Fiesta en Agaete

Hay que cuenta que los primeros pobladores de este pueblo granacanario, en tiempo de sequía, golpeaban con ramas en el mar, simulando gotas de lluvia, para pedir a los dioses que lloviera.

Cada pocos minutos sonaba el que es ya el grito de guerra de la rama. Y es que mucho tiene que ver con el origen de esta fiesta, empezó como un rito aborigen, pero ahora ya no se pide a los dioses sino a la virgen de las nieves. Y con este ánimo subían hacia la ermita...Y así bajaban ya, rama en mano, acompañados por la banda de agaete y su popular ritmo...Porque además esta no es solo la fiesta de los canarios. Según los del pueblo, este año ha habido menos gente, pero no por eso menos ganas de pasarlo bien.