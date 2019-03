Faltó coordinación entre el Estado y Canarias en la crisis del Hierro

Su trabajo es entender la tierra y contar a autoridades y ciudadanos qué riesgos tiene vivir en determinados lugares. En Canarias están bien definidos: el volcánico por el propio origen del terreno y el de inundaciones por la orografía y porque se construye donde no se debe. Geólogos de todo el mundo analizan hoy en Tenerife cómo se está avanzando en la gestión de estos riesgos, la elección no ha sido casual. La crisis volcánica del Hierro ha servido y mucho sobre todo para aprender lo que no se debe hacerLa crisis ha servido fundamentalmente para poner en práctica protocolos teóricos que ahora adaptan a la realidadEl volcán submarino sigue ofreciendo imágenes curiosas, como ésta, captada hace tan sólo unos días a unos 150 metros de profundidad y muestra la desgasificación propia después de una erupciónUn proceso que puede durar decenas de años.