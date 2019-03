Desvalijan dos centros educativos en Telde

La policía ha abierto una investigación

Desvalijan dos centros educativos de Telde, en Gran Canaria. El instituto y el colegio están ambos en el barrio de La Herradura. Los ladrones se llevaron abundante material. La policía ha abierto una investigación. De momento no hay detenciones. Daida López ¿qué se llevaron?

Comenzaban la jornada escolar de hoy y se encontraron con esto. Las cuatro aulas de informática desvalijadas por completo. Los ladrones se llevaron todos los ordenadores portátiles. 88 de alumnos y 3 de profesores. Material valorado en 70 mil euros.

La policía científica tomaba huellas para intentar dar con la autoría del robo. Lo curioso es que no forzaron las puertas principales. En el colegio de primera Francisco Tarajano hoy no daban crédito a lo ocurrido.Y a pocos metros, en el Instituto Lomo La Herradura, mismo robo. De aquí se llevaron 24 ordenadores portátiles. Pero a los ladrones no les bastó con esto. También se llevaron material de esta obra de la rampa del acceso. No es la primera vez que ocurren robos de estas características en otros institutos de Telde, en lo que va de curso. Era material que utilizaban prácticamente a diario. Esperan que el seguro les reponga el material.