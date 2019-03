Los deportistas canarios volvieron a conquistar muchas medallas

Gran Canaria fue sede del Mundobasket 2014

El Gran Canaria Arena es el mejor premio del año. Una infraestructura que permitió al archipiélago ser la sede de un evento mundial, como el Mundobasket celebrado en España en verano. Un acontecimiento que trajo a gran canaria, aunque fuera para un amistoso, a la selección americana, la mejor del mundo.

Besos precisamente no fueron los protagonistas de la peor imagen que nos deja el año. Fue el domingo 22 de junio, un día para olvidar aunque hoy lo estemos recordando.Otra página triste que nos deja el calendario la encontramos en el fútbol sala. El Uruguay de Tenerife ganó sobre el parqué la gloria de subir a la primera división, un éxito que desbordó de alegría a la hinchada. Sin embargo, ahora está en peligro de desaparición porque su presidente, Andrés Pedriera, está imputado por presuntamente sustraer más de medio millón de euros de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad. Pedreira era director financiero de Sinpromi.

Pero el deporte, afortunadamente, da muchas más alegrías que disgustos. Además de la muy buenas temporada de nuestros equipos de basket, el Granca y el Iberostar Tenerife este año hay nombres propios que han brillado, y como es habitual, la vela nunca falta a la lista de éxitos del deporte canario. La tinerfeña Silvia Morales se coronó campeona de Europa de Láser 4.7, en las categorías Sub 16 y Sub 18, sobre las frías aguas de la localidad holandesa de Moss. La grancanaria Martina Reino, por su parte, logró en Francia el título mundial en Láser Radial, categoría Sub 19, y la medalla de bronce en la categoría sub 21.

Otra deportista de élite que está acostumbrada a brillar cada año es la nadadora de sincronizada Thais Henríquez. En verano logró la medalla de plata de combo en los europeos.

También en los meses estivales, Michelle Alonso, la sirena de Tenerife, logró cuatro oros en los europeos de la República Checa. Además, la nadadora paralímpica batió récord del mundo en 50 metros brazas.

Y este resumen anual del deporte isleño lo despedimos en el mar, sobre las olas de Haway, porque el surfero tinerfeño Jonathan González se clasificó para un semifinal de una prueba del mundial, algo que ningún otro canario ha logrado en este espectacular deporte.