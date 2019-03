Cuidado con los peces “come-pies”

Aparentemente un práctica que parece de lo más normal y que aseguran produce grandes beneficios en la piel. Incluso se está incorporando a algunas ofertas turísticas. Pero ante la proliferación de lugares como este el Ayuntamiento de Adeje, una de las zonas más turísticas de Tenerife, ha encendido la alarma. Aseguran que supone un riesgo para la salud.

Acudimos a uno de estos centros, en la playa. No nos quieren dar su versión a cámara. Comentan que su centro cumple los requisitos pero que no tienen la licencia sanitaria simplemente porque no esta práctica no está regulada. Pero según el informe remitido por Sanidad al Ayuntamiento estos lugares deberían de estar regulados como centros sanitarios. Si lo peces conocidos como garrarufas no son los adecuados pueden provocar problemas. Además el agua tiene que estar a una temperatura que no supere los 25 grados. Si en 15 días no se ajustan a la normativa, estas prácticas desaparecerán de nuestras costas