Se le caían los empastes al ser atendidos por falsos dentistas

Una gran estafa ha llegado hoy a los tribunales: Se trata de la presunta estafa de las clínicas Denta 4, hay más de 150 afectados, que no sólo no recibieron sus tratamientos, sino que además estos no eran atendidos por odontólogos de verdad, por lo que el acusado también se enfrenta a un delito de intrusismo profesional. En total, el propietario de las supuestas clínicas se enfrenta a una condena de hasta de cinco años de cárcel. Belinda aún tiene, 11 años después, secuelas de un mal tratamiento dental. Pagó 6 mil euros en una clínica de Gran Canaria.

Y no le devolvieron el dinero.

María Jesús pidió un crédito para pagar los implantes.

Ambas fueron pacientes de este hombre, Gustavo García, hoy se ha sentado en el banquillo acusado de intrusismo y estafa y le piden 5 años de cárcel. Hay 154 supuestos afectados por su mala praxis en 3 clínicas en 3 centros comerciales de la capital grancanaria.

Se arruinó y tuvo que cerrar, esa es su defensa.

Las clínicas Denta 4 recibieron 12 inspecciones por irregularidades, por ejemplo simular los materiales, como un grifo sin tubería, licencias de odontólogos falsificadas o ausencia de autorizaciones.