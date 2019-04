Un cadáver dentro de un congelador durante dos años

Macabro hallazgo en un apartamento del sur de Gran Canaria. Un francés localizó el lunes por la tarde el cadáver congelado de un alemán que llevaba al menos dos años desaparecido. El cuerpo estaba en un arcón, en el trastero de la vivienda. Las primeras informaciones apuntan a que la víctima sufrió varios golpes en su cabeza, pero las causas reales se conocerán después de la autopsia, que se le va a practicar.

Y habrá que esperar al menos 24 horas más para realizar la autopsia porque el proceso de descongelación del cadáver concluirá mañana. El misterio envuelve a un crimen del que SI podemos afirmar que el principal sospecho también está muerto. Se trata de un alemán, antiguo novio del fallecido, que sufrió un infarto hace un mes.

El cadáver estaba metido en un arcón congelador dentro de este trastero en un apartamento del sur de Gran Canaria. Lo encontró un hombre francés, quería deshacerse de los recuerdos que tenía de su compañero sentimental, un alemán de 48 años llamado Marco fallecido hace un mes, se sospecha que fue quien ocultó el cuerpo.

Estaba envuelto en plástico y en posición fetal, según fuentes de la investigación se trata de un hombre alemán desaparecido hacía unos dos años. El arcón tenía una nota que advertía que no podía abrirse porque contenía algas que desprendían bacterias peligrosas. Así ocultó supuestamente su contenido todo este tiempo a su actual novio, le dijo que guardaba las algas para un matrimonio alemán que no residía en la isla, plantas que vendían a los restaurantes de la zona. La policía ha comprobado que todo era mentira, una tapadera. La pareja no se relacionaba mucho con los vecinos.

El francés que encontró el cuerpo entregó además un sobre con un escrito en alemán que había dejado el fallecido y sospechoso de la muerte de este otro hombre, quizá arroje luz sobre este suceso.