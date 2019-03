La basura alcanza más de un metro de altura en algunas calles

Han suspendido de empleo y sueldo a 24 trabajadores

Ya son cinco días de huelga de limpieza en Telde. A las dificultades para el entendimiento entre empresa y trabajadores se suma ahora la suspensión de empleo y sueldo a 24 de ellos. Mientras, montañas de basura se acumulan por las calles de la cuarta ciudad más poblada de las islas, para desesperación de los vecinos.

La montaña de basura ya alcanza en Telde la altura de una persona. Los residuos se acumulan sin recoger en muchos puntos de la ciudad y las moscas están ya a la vista.

En algunos puntos las bolsas impiden por completo el paso por la acera y desesperan a quienes tienen que trabajar cerca.

Junto a un parque infantil, el cúmulo de desperdicios es tan grande que los niños no se acercan. Por el suelo se acumulan hasta los restos de comida pudriéndose. También muebles rotos abandonados. Los vecinos comienzan a desesperarse.

Y eso si no sigue la huelga, que es indefinida. No hay acercamiento entre las partes y la sanción de 60 días sin empleo y sueldo a 24 trabajadores por parte de la empresa no ayuda.

Y mientras, la montaña de basura sigue creciendo.