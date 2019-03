Con alto contenido sexual

Escribía cartas dirigidas a Ivonne y María José mientras éstas compartían celda

Es el cumpleaños de Ivonne. Fernando le envía una carta especial.

"Hoy como ves, te llega una carta ¡sorpresa! a ti solita. Faltaría más que no me tuvieras hoy para ti. Estaré en dos sitios al mismo tiempo. Es un don que he adquirido aquí en Salto del Negro, que si lo miras bien, tiene nombre súper sexual, "Salto del Negro", esto pone, ¿a que sí? Pero seguro que es la primera vez que lo oyes con esas connotaciones tan sexuales. Pues ya ves, no he perdido la forma. Aquí se mejora en todo."

La misiva está cargada de referencias sexuales. Fernando no disimula su conducta seductora.

"¡¡Felicidades!! Piensa cual sería tu regalo y acertarás."

"Sé que no estarás físicamente, lo sé, pero sí estarás mental y emocionalmente. De eso no tengo duda. Es cuestión de concentración, cerrar los ojos, colocarte adecuadamente (a solas) y dejarte llevar. Si puedes lo harás, lo sé, te conozco escorpión."

En esta otra carta un año después, más contenido sexual dirigido a Ivonne y a María José, que en ese momento comparten celda.

"Bueno, ya terminamos por hoy. Así que mil besos a las dos. Sigan duchándose todos los días y caminando en pelotas por la habitación, es mi imagen perfecta y la que me pone... una sonrisa. Con todo mi amor. Las quiero mis guerreras."