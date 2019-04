13 acusados por uno de los mayores casos de corrupción urbanística

La trama de corrupción se desarrolló entre 2003 y 2007

Casi 10 años después de que empezara la investigación hoy ha comenzado el juicio del llamado 'Caso Arona'. Un macrojuicio que durará unos tres meses. En el banquillo 13 acusado: políticos, empresarios, funcionarios municipales, arquitectos y un guardia civil. Se les acusa, entre otras cosas, de cobrar comisiones a cambio de conceder licencias urbanísticas ilegales, y de favorecer la contratación de amigos y familiares. La Fiscalía pide penas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación.

El primero en entrar en la sala es José Alberto González Reverón, fue alcalde de Arona, de CC, en los años donde presuntamente se cometieron los delitos. Es el cabeza visible de esta presunta trama de corrupción urbanística en el sur de Tenerife. La fiscalía pide para él 3 años de cárcel, 35 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y una multa de 20 mil euros. Junto a él, este otro hombre, un ex concejal municipal, Félix Sierra: se le acusa de cobrar más de 470 mil euros en sobornos, aprobar 70 licencias urbanísticas ilegales y dar luz verde a contrataciones ilegales.

Hoy todos los abogados de los 13 acusados han pedido las nulidad de la causa por no acogerse a derecho. Dicen que el juez de instrucción que llevo el caso no fue imparcial por la cercanía que tenía en el municipio y porque conocía a la mayoría de de los acusados. la Fiscal dice que no hay motivos para cuestionar el trabajo del juez.

Entre los acusados, empresario, aparejadores y arquitectos municipales. Sobre ellos pesa el delito de cobrar comisiones ilegales para desbloquear y agilizar licencias urbanísticas, pese a que eran conscientes de que los informes técnicos eran desfavorables. El abogado de esta parte asegura que estamos en un juicio político, donde la parte técnica está libre de toda culpa.

Una trama de corrupción entre los años 2003 y 2007 donde se concedieron más de 200 urbanísticas y expedientes de contratación con informes en contra. Un macrojuicio que durará unos tres meses, que contará con más de 200 testigos. mañana comenzarán a declarar los acusados.