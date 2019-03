Agenda Cultural

Mimo, pintura y música para el fin de semana





CLOWN

Sobran las palabras, cuando el silencio y el talento lo expresan todo. Es el espectáculo de clown y mimo

El mimo Leandre Ribera vive en una casa sin paredes. Una vivienda perforada y llena de agujeros hacia el absurdo, sobre la que vuelan calcetines, paraguas, paquetes sorpresa, demonios y sueños. Es el espectáculo 'Rien á Dire' (Nada que decir). Lo podemos ver mañana en el auditorio de Teror.

ESPECTÁCULO

Hay música en directo, pero no es un concierto, se cuentan historias de humor, pero no es un show de monólogos y se reflexiona sobre la vida, pero no es una consulta psiquiátrica.

No es nada de eso, pero es todo a la vez. El músico Osinori CAbrera y el actor y cantante, Mingo Ruano, ponen en marcha un nuevo espectáculo que invita a tomarse la vida con calma. 'Take it easy' llega al Teatro Guiniguada esta noche.

MÚSICA

Lo mejor del jazz hecho por músicos canarios llega un año más a los escenarios de las islas. Es el festival Canarias Jazz Showroom.

Esta noche, Urban Zebra actúa en el auditorio de Corralejo, en Fuerteventura. Y Mañana en La Palma, Hot house, David Quevedo Trío y Mónica Campodarve nos proponen un viaje al lenguaje del jazz mestizo.

Cierran en Canarias la gira que siempre habían deseado hacer. La banda de rock Extremoduro tocará esta noche en el estadio de Gran canaria y mañana en Tenerife, en la explanada detrás del Instituto Oceanográfico Tenerife. Y llegan desde la península con el mismo escenario, las luces y el sonido que ha llevado la banda en los más de 30 conciertos realizados.

EXPO

Nos vamos con una muestra que plantea un recorrido atrevido y poético del propio arte de pintar.

El pintor tinerfeño y afincado en Londres, Pedro Paricio expone en el TEA su creación 'Elogio de la pintura'. Su pintura está considerada como lo más fresco del arte español actual.