Carmen Calvo, sobre Vox: "A las mujeres de este país nos van a volver al armario del franquismo"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, crítica que Vox "está arrastrando a Ciudadanos y PP" y pide "la concentración del voto socialista, al ser el único partido que podemos parar a Vox".

Las casa de apuestas ponen a Vox por delante de Ciudadanos, a esto la vicepresidenta dice que "es verdad que Vox es la ultraderecha y la vuelta al franquismo de la política española". A lo que añade que "Vox tiene inquieta a mucha gente, por no resistir el Partido Popular y Ciudadanos, que no han sabido colocarse en un sitio de defensa razonable de la derecha en democracia"

Recuerda que hace unos días el secretario General de Vox, Javier Ortega, proclamó que "por primera vez van a entrar en el Congreso y en el Senado los legítimos representantes del pueblo español con un mandato irrenunciable: que nunca más vuelva a pistotearse esta nación". A esto la vicepresidenta dice que "borra de un plumazo 40 años de esfuerzos de los hombres y mujeres de este país".

Pedimos el voto útil en el partido socialista

Calvo no considera que estén dando alas a Vox y dice que "la ultraderecha ha llegado a nuestro país de la peor manera, con el franquismo".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha instado a llenar las urnas de "votos progresistas" para evitar que la tríada formada por PP, Cs y Vox sumen una mayoría que les permita gobernar y que se traduzca en una "involución" de derechos, como los del colectivo LGTBI: "¡No quiero volver al armario!", ha exclamado. "Hay demasiadas cosas en juego: nuestro futuro, nuestros derechos, nuestro autogobierno, el diálogo.

La vicepresidenta recuerda las palabras de Iceta y dice que "a las mujeres de este país nos van a volver al armario del Franquismo", al referirse a Vox. Crítica el papel de Vox sobre temas como la violencia de género diciendo que "hay un partido que propone quitar las leyes que todavía ni siquiera alcanzan a proteger por completo la seguridad de las mujeres".

El último tracking electoral filtrado por PSOE dice que "Vox disputa la segunda plaza con el PP".

Sobre Cataluña, Pedro Sánchez ha dicho que "los independentistas no son de fiar", pero por otro lado, no cierra un pacto con ellos. "Los independentistas en cuanto quieren romper la unidad de España no son de fiar", dice Calvo.

"La unidad de España estuvo en peligro con el antiguo gobierno del partido popular" y recuerda que "fue a ellos a quien le hicieron un referéndum ilegal".