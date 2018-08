Las cinco noticias más importantes de este sábado 18 de agosto

Cambrils recuerda a víctimas del 17-A y agradece la labor de policía y los servicios de emergencias

"Tenemos que seguir caminando y seguir construyendo una sociedad mejor", ha remarcado la alcaldesa, que ha querido reconocer la "ejemplar actuación" que realizaron tras los atentados las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias.

La tensión política, presente en los actos por los atentados pese a la petición de las víctimas

El líder del PP catalán y el president de la Generalitat mantuvieron una tensa conversación por las declaraciones de Torra en el homenaje a Forn. En los actos en Plaza Cataluña también se vivieron algunos encontronazos.

El subdelegado de Gobierno en Cádiz: "Antes de la moción de censura no había política migratoria, ahora sí"

En una entrevista en Antena 3 Noticias, José Pacheco asegura que "es de justicia" que los menores no acompañados se repartan entre todas las comunidades y no permanezcan exclusivamente en Andalucía. Considera también que la llegada masiva de inmigrantes no está provocando inestabilidad social en Algeciras, el principal puerto que los recibe, porque rápidamente son trasladados a otros puntos.

Muere a los 80 años el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan

El ex secretario general de las Naciones Unidas y ganador del Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, ha fallecido a los 80 años. Annan, de nacionalidad ghanesa, murió en un hospital de Berna (Suiza).

Las incógnitas del asesinato del concejal de IU en Llanes

La Guardia Civil continúa investigando al entorno del concejal de Izquierda Unida asesinado en Llanes (Asturias). La autopsia ha sido determinante: la víctima murió de forma violenta.