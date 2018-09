Las cinco noticias más importantes de este martes 18 de septiembre

Aznar dice que no tiene nada por lo que pedir perdón: "No conocía ni contraté al señor Correa"

Simancas ha exigido al expresidente que pida disculpas a los ciudadanos por el daño que la corrupción de su partido ha hecho a las instituciones españolas. Sin embargo, José María Aznar ha asegurado: "No tengo que pedir perdón por nada, no voy a pedir perdón porque usted me lo pida".

El Gobierno utiliza una peripecia parlamentaria para garantizar la aprobación de sus próximos Presupuestos

El Gobierno ha recurrido por sorpresa a un atajo legal pero inesperado por la oposición: el Grupo Socialista ha introducido una enmienda a la ley de lucha contra la violencia de género con la que permite la reforma exprés de la ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado.

Un muerto y once heridos tras un derrumbe en las obras del hotel Ritz de Madrid

Once personas han resultado heridas, de las cuales dos se encuentran en estado crítico y cuatro menos graves. Cinco de los heridos han sido dados de alta en el lugar.

Asesinada en EEUU la golfista española Celia Barquín

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del crimen de la golfista española de 22 años Celia Barquín. La Policía ha informado de que "murió como consecuencia de un ataque".

'Juego de Tronos' y 'The Marvelous Mrs. Maisel' conquistan los Emmy

'Juego de Tronos' con nueve premios, fue la serie más premiada por delante de 'The Marvelous Mrs. Maisel', con ocho estatuillas. Claire Foy, la reina Isabel II de 'The Crown', dio la sorpresa como mejor actriz al destronar a Elisabeth Moss de 'The Handmaid's Tale', serie que fue una de las derrotadas de la velada.