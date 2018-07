Red Bull se perfila como el favorito para Australia; Ferrari se retrasa en su preparación

Sólo han rodado en los test invernales de pretemporada y todavía no se han medido de tu a tu en la pista, pero parece que Red Bull parte de nuevo con ventaja una temprada más. El optimismo que se desprende de las declaraciones de Vettel y Webber al respecto del rendimiento del RB8 contrastan con la prudencia y el cierto pesimismo que ha mostrado Alonso y Ferrari.



"Ahora estamos en los últimos días de entrenos y queremos ver dónde estamos. Nos queda trabajo y hemos de apretar los dientes e ir mejorando poco a poco", manifestó Fernando Alonso anoche en el Camp Nou.



Palabras que vienen a ratificar el cierto nerviosismo con el que está viviendo Ferrari la pretemporada. Su último gesto prohibiendo las declaraciones a sus dos pilotos parece un mal intento por no dar pistas a sus rivales.



El propio Fernando se saltó ayer esta ley del silencio durante su visita al Camp Nou, donde vio ganar al equipo de Guardiola: "Estamos bien, aunque todavía tenemos muchas cosas que mejorar".



Declaraciones inquietantes y que contrastan con el optimismo y la confianza de Red Bull. Vettel y Webber han recalcado las buenas sensaciones a los mandos del RB8 y el piloto australiano ha mostrado su deseo de que llegue pronto el GP de Australia.



"Para mí la siguiente parada es en Melbourne y estoy deseando que llegue ya. Siempre es bueno conducir fuera del 'pitlane' aquí. La carrera es para lo que estamos todos aquí y mientras las pruebas sean buenas, está bien ir por buen camino. Estoy deseando que llegue el despliegue de ese fin de semana, y el del resto de carreras. Será bueno empezar bien la temporada", comentó.



Vettel, actual campeón del mundo, reconoció estar "contento" con el trabajo realizado en el circuito catalán.



"Hemos tenido una prueba satisfactoria hoy y, una vez más, hemos aprendido mucho. Sin embargo, todo el mundo se preguntará por los cambios introducidos en el coche respecto al del jueves. Hemos ido a través de nuestro programa normal, no ha habido cambios drásticos", señaló.



Y para culminar estas sensaciones encontradas entre las dos escuderías, Red Bull confía en la magia de Adrian Newey, un genio del diseño y que ha dado a luz dos coches ganadores en las dos últimas temporadas.