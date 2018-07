¿Por qué los monoplazas de Fórmula 1 tienen 'morro de pato' en 2012?

Lo que más ha llamado la atención de los nuevos monoplazas de F1 en 2012 son los denominados 'morros de pato' o morros escalonados que poseen casi todos vehículos excepto el McLaren. Por motivos de seguridad, este año la FIA ha limitado la altura de las narices antes de que en 2014 los nuevos coches con motores turbo tengan un morro definitivamente bajo. Por tanto, los límites de altura de los chasis permanecen aún invariados. Esto provoca este antiestético escalón en los monoplazas.

Charlie Whiting: "Queríamos reducir al mínimo las consecuencias de un accidente en el lado de otro vehículo"

El Director de Carrera de la F1 y delegado técnico de la FIA, Charlie Whiting, cree que los equipos tienen la culpa del antiestético escalón. Este año, la FIA ha exigido a los equipos bajar la atura del morro del monoplaza para proteger la cabeza de los conductores en el caso de accidentes. Así lo aclara Whiting: "Queríamos bajar la célula de supervivencia para reducir al mínimo las consecuencias de un accidente en el lado de otro vehículo".

Sin embargo, Whiting apunta que "algunos de los ingenieros se quejaron de que tendrían que construir completamente los coches de nuevo, debido a la acomodación de los elementos de suspensión". Durante los últimos años, la evolución ha hecho que los equipos desarrollaran modelos con chasis y morros elevados que, aunque subían el centro de gravedad del vehículo, compensaban la aerodinámica.

El MP4-27 de McLaren no tiene nariz escalonada

El 'morro de pato' no existiría si la FIA también hubiera limitado la altura del chasis y no solo el del morro. Sin embargo, la altura del chasis se ha mantenido ante las quejas de los equipos, que pretendían seguir con los chasis de 2011 y acoplarles los morros más bajos. El MP4-27 de McLaren carece de esta nariz escalonada porque sus últimos chasis han sido bastante más bajos que los de sus rivales.

Vettel: "El año que viene los escalones ya no estarán"

"En los coches del próximo año, los escalones ya no estarán", ha comentado el bicampeón del mundo, Sebastian Vettel. "pino que la FIA eliminará los escalones para 2013. Al final, te acabas acostumbrando. Pero, claro, siempre prefieres algo que parezca más bonito", señala Nick Heifeld. Parece que la FIA está pensando en cambiar la normativa y en 2013 los monoplazas tendrán diseños menos peculiares.