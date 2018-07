Marc Gené: " El Mundial es muy largo y vamos a estar luchando para ganar"

El 7 de marzo de 2004 Marc Gené estaba con Antonio Lobato en una cabina de comentaristas en Australia en lo que supuso el debut como presentador de la formula 1 de Lobato. Ocho años después Antonio Lobato estará presentando la Formula 1 para en Antena 3 y Marc Gené estará a su lado como comentarista durante las carreras,

"A mi me dicen que estaría en Ferrari y comentado las carreras desde dentro y hubiera firmado entonces" explica Marc Gene."He hecho muchas cosas entre medias, he estado en tres equipos distintos de Formula 1, he hecho casí 40 grandes premios, he ganado Le Mans y ahora me lo voy a pasar bien explicando los pormenores de este equipo" dice Marc Gené.

"Creo que no podemos estar en mejor sitio"

Respecto a la nueva temporada en Antena 3 Marc Gené ha dicho "Todo lo que conozco de esta casa lo conozco por la tele, por lo que me han contado y lo poco que he vivido desde que estoy en esta casa, escasas semanas, es muchisima calidad, muchisima ilusión, grandes profesionales. Me siento un poco como cuando estoy en Ferrari sabes que es llegar a lo máximo en este sector".

Marc Gené nos ha contado las espectativas de Ferrarí "Está claro el objetivo que es ganar el mundial tanto de pilotos como de constructores. El mundial es muy largo y no dudo de que vamos a estar luchando para ganar"

"Donde estaremos en Australia no lo sabemos, especulamos con que cargas de gasolina llevarán los demas, pero no sabemos donde podemos estar" dice Gené que puntualiza que "Hemos conseguido buenos tiempos y si los rivales nuestros están como nosotros entonces vamos bien, para hacer podios y ganar carreras".

Por último señala sobre la actuación que pueda hacer Ferrari en Australia "Somos muy ambiciosos y sabemos que todavía no estamos donde queremos estar"