Carlos Fernández: "Vamos a programar cerca de 400 horas de F1 en directo"

Carlos Fernández, director de Contenidos, abre el acto principal de presentación para las retransmisiones de la Fórmula 1 2012 con una cobertura sin precedentes, "vamos a dar 400 horas de TV para, ampliar el contenido multimedia".

Antonio Lobato y su equipo ofrecerá a través de Antena 3 , en riguroso directo y HD, el mejor despliegue técnico del Campeonato Mundial de F1. Al prestigioso periodista le acompaña su equipo habitual formado por: Julio Morales, Manuel Casais, Miguel Ángel Cobos, Óscar del Castillo, Marc Gené, Nira Juanco y Jacobo Vega.

Según ha confirmado el responsable de la cadena, Antena 3 TV será la encargada de emitir todos los entrenamientos del fin de semana –libres y oficiales-, los previos, la clasificación y, por supuesto, todas las carreras del mundial.

Nitro por su parte, completará la cobertura de la Fórmula 1 con la retransmisión de los entrenamientos libres de los viernes y la repetición de los mejores momentos de las clasificaciones y las carreras en torno a las 19;30 horas. Además, contará con un post especial tras cada Gran Premio.

"Queremos ampliar nuestra forma de vida, seguir mejorando el proiducto y que las retransmisiones de la F1 sean cada vez mejores", dice Antonio Lobato, "gracias a Antena 3 por haber confiando con nosotros. En cuanto al grupo ya lo sabéis, somos casi todos los de siempre, aquellos que han estado conmigo en estas 148 carreras", concluyó.

En cuanto a las caras nuevas, "se ha potenciado el grupo con gente de Antena 3. Hay cambios en el capítulo de comentaristas, va a estar Marc Gené con nosotros, Pedro Martínez de la Rosa ya está perdonado", ironiza Antonio Lobato.

En el panorama méramente deportivo, Marc ha comentado todo lo relativo a la actualidad en Ferrari, sin tapujos ha reconocido que "está comepletamente seguro que va a luchar por lo más alto. La verdad es que se ha estado especulando con las cargas de gasolina de otros equipos. Sinceramente en Ferrari no estamos como esperábamos, está claro y es evidente, pero lucharemos por el título".

Por alusiones, Pedro Martínez de la Rosa emprende un nuevo proyecto a los mandos del HRT, "creo que voy a echar de menos los momentos en que Lobato se subía encima de la mesa, emprendemos en HRT un futuro precioso y creo que a ilusión no nos va a ganar nadie".

De la Rosa no, pero Dani Clos va a aportar su experiencias en la máxima categoría del automovilismo como probador de la escudería española. "Más allá de lo que se puede ver en la pantalla, la conexión multimedia con Antena 3 es máxima, vamos a interactuar con la gente la página Web", dice Lobato.

A través de antena3.com se pone a disposición de los internautas un site propio que integrará, como nunca se ha hecho hasta ahora, todas las herramientas 3.0 para informar a los seguidores de la Fórmula 1 al minuto.

"Empezar un reto así me tiene ansioso", asegura Lobato. "Lo poco que he vivido desde que estoy en esta casa me siento como cuando estoy en Ferrari, estoy en el mejor sitio", añade Marc Gené.

Onda Cero se suma al grupo con los programas deportivos 'Al Primer Toque' y 'Radioestadio', así como en la sección de deportes de los espacios informativos de la emisora.

Para terminar, Antonio Lobato hizo alusión al fallecido Jobs, "Steve Jobs tenía una frase magnífica: 'Me he mirado en el espejo todas las mañanas preguntandome si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era NO durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo'. Pues bien yo, Antonio Lobato, si me miro en el espejo digo sí, esto es lo que quiero hacer cada día".