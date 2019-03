La victoria en Valencia, última gran gesta de Alonso en Fórmula 1

Es su mejor carrera en la Fórmula 1 por sus adelantamientos a Hulkenberg, a Maldonado, a Webber -que casi ni se lo esperaba y no se lo creía-, incluso a Schumacher... Unas maniobras de testosterona con una sola definición: "Había momentos de la carrera donde no podíamos perder mucho tiempo detrás de gente porque nos arruinarían la carrera y otros en los que había que ser agresivos, como con Grosjean, al que adelantamos en la curva 1", asegura Fernando Alonso.



Y no es la primera vez que uno de sus adelantamientos nos deja huella. Con McLaren las tuvo tiesas con Massa, con quien llegó incluso a tocarse; Alonso le adelantó en lluvia en 2007. Pasadas ha hecho muchas pero pocas como la que le hizo a Michael Schumacher en la 130R en Suzuka, algo que parecía imposible en esa curva. Como inverosímil era aguantar las embestidas del Kaiser durante 12 vueltas; en el GP San Marino en el 2005 lo hizo y se llevó la carrera.

Pasado, presente y futuro de la Fórmula 1

Famosas son sus salidas y el año pasado en España nos dejó una de las más impresionantes... como impresionantes fueron sus primeras tres vueltas en Hungría en el 2006: en esas tres vueltas adelantó en lluvia a diez monoplazas. Son carreras que han hecho historia porque Alonso es pasado, presente y futuro porque su mejor carrera... está por llegar.