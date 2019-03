Singapur, última bala de Ferrari

"No quiero pensar en el cuarto título", decía Sebastian Vettel tras su triunfo en Monza. Pero el alemán ganó en 'territorio Ferrari' sin problemas y las cuentas están claras: si acaba segundo en las siete carreras que quedan será tetracampeón del mundo aunque Fernando Alonso, su inmediato perseguidor en la lucha por el título, gane todas las pruebas.



El ganador de un gran premio suma 25 puntos y el segundo, 18. Hay 175 puntos en juego y si Fernando ganara todas las carreras que quedan y Vettel terminase segundo siempre el piloto español le recortaría 49 puntos y se quedaría a cuatro del alemán. La remontada está muy cuesta arriba...

"Singapur será el test real para nosotros, el que nos diga dónde estamos"

La victoria de Vettel en Italia supone el triunfo número 32 del piloto de Red Bull, una victoria con la que iguala a Alonso en el cuarto puesto de la historia. Como el propio Fernando ha dicho, se trata de "un fin de semana casi redondo con un pero: ganó Vettel". Newey y su 'mágico' alerón delantero conquistaron un trazado que a priori no favorecía a los austríacos.

Fernando Alonso, con su magnífico segundo puesto ante los enloquecidos 'tifosi', parece el único piloto capaz de plantarle cara por el título. Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen, tras un fin de semana desastroso, están a 81 y 88 puntos de Sebastian, respectivamente.



Así que Alonso, el último superviviente de la criba que ha hecho el equipo energético camino de su nuevo entorchado, se aferra a la última bala de Ferrari. La 'Scuderia' presentará su última mejora en Singapur, aunque ellos mismos ven muy complicado recortar la sangría de puntos que se inició en julio.



"Tenemos listo un paquete muy importante para Singapur", aseguraba Marc Gené, probador de la firma de Maranello. Esta actualización completaría el programa iniciado en verano y completaría lo que vimos en Bélgica e Italia. Unas mejoras que devolvieron al equipo al segundo puesto del Mundial de Constructores.



Será la última evolución del F138, la que marque si el Mundial es una quimera o seguimos soñando con un milagro. Si Vettel gana en Singapur el próximo 22 de septiembre Ferrari dirá adiós a 2013 y se centrará en el coche de la próxima temporada. Por el contrario, si Fernando recupera puntos y vence en Marina Bay, Ferrari seguirá apostando por el F138.



"No podemos pensar en mejorar medio segundo de repente y es inútil pensar que con una decimita se puede alcanzar la perfección. Por tanto, tendremos que hacer una elección tras Singapur", dice Stefano Domenicali, jefe de Ferrari, quien asegura que de momento "los porcentajes de recursos dedicados a los dos proyectos no cambiarán".



Fernando Alonso, feliz con el segundo puesto, cree que además necesitará fortuna: "Necesitamos ser realistas, hay mucha diferencia y no tenemos suficientes carreras ni posiblemente la velocidad para ganar varias seguidas y recortar puntos. Tenemos que tener suerte, algún abandono de Sebastian".



El bicampeón de F1 se aferra a la remontada de Sebastian en 2012: "El año pasado yo tenía 41 puntos de ventaja y se me fue con dos ceros, así que aún resta un largo camino hacia la meta".



El español sabe que Marina Bay será clave para el futuro: "Singapur será el test real para nosotros, el que nos diga dónde estamos. Las mejoras han sido positivas en Spa y Monza, pero necesitamos verlo con el máximo nivel de carga aerodinámica de Marina Bay".