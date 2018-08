¿Salvó el Halo la vida de Leclerc? Espeluznante cámara 'on board' del Sauber: así de cerca pasó el McLaren de Alonso

Las marcas en el halo del monoplaza de Charles Leclerc muestras a las claras su utilidad tras su brutal accidente en el GP de Bélgica.

Eso sí, habrá que esprar para saber si fue eso lo que salvó la vida al piloto monegasco, según el director de carrera de la FIA, Charlie Whiting.

En el halo del Sauber C37 se observaban marcas de los neumáticos del Mclaren MCL33 de Fernando Alonso, quien le pasó por encima tras recibir un toque de Nico Hülkenberg.

"Sería un poco especular, pero no es echarle mucha imaginación pensar que las marcas de neumáticos podrían haber estado en la cabeza de Charles", dijo Charlie Whiting en declaraciones publicadas por el portal web Race Fans.

Otros, no obstante, tienen bastante clara la importancia del halo en este incidente: "Podemos acabar con el debate sobre el halo ahora, ¡salva vidas!", aseguró Nico Rosberg en Twitter.

We can end the HALO discussion now. It will save lives! #thanksFIA https://t.co/9d7gg3t6iT