Romain Grosjean perdió el control del Haas en la salida y provocó el abandono de Hulkenberg y Gasly

Un trompo del francés Romain Grosjean (Haas) cuando realizaba la tercera curva del Circuit de Barcelona en el GP de España de F1 ha provocado un accidente en cadena que ha dejado tres coches fuera de concurso.

Además de Grosjean, que ya abandonó en Bakú tras estrellarse contra el muro cuando iba detrás del coche de seguridad, también se han accidentado Nico Hulkenberg (Renault) y Pierre Gasly (Toro Rosso).

The most dramatic moment of the race 😬

Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/x9WlKHJLlY