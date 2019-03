Roberto Merhi: "Quizás Manor necesite un piloto de pago y yo no puedo aportar nada"

El piloto español Roberto Merhi aseguró que era "un sueño hecho su realidad" la confirmación de su participación en el Gran Premio de Australia con Manor F1 Team, aunque subrayó que desconoce por cuánto tiempo será porque puede ser que el equipo "necesite un piloto de pago" y él no puede "aportar nada". El español llevará el dorsal 98 esta temporada.



"Es un sueño hecho realidad", confesó Merhi en 'El Partido de las 12', donde indicó que hace "dos semanas" le llamó Manor F1 para comentarle "la posibilidad" de ser piloto oficial "en alguna carrera". "Querían contar conmigo como piloto del equipo, no sabía muy bien la función. Justamente hoy en el vuelo de Dubai a Melbourne me envía hoy mi madre un mensaje diciéndome que iba a correr en la F-1. Me he emocionado muchísimo, me he enterado hace seis horas", añadió.

El castellonense no sabe las condiciones de su acuerdo. "Veremos cómo va esta primera carrera y luego ya se verá. Estoy más centrado en correr esta semana y debutar, no me he parado a ver lo que vendrá después. De momento soy piloto suyo, y ya veremos si puedo hacer todo el año o lo que se pueda hacer", señaló, recalcando que "la idea es competir en todas las carreras".



Y es que la situación en Manor no está "muy clara" por su economía. "Quizás necesiten un piloto de pago y yo no puedo aportar nada porque no tengo patrocinadores. Estoy contento porque hayan apostado por mí sólo por el talento", comentó el de Benicassim, que "nunca, ni siquiera en el simulador" ha corrido en el circuito de Melbourne, aunque intentará "hacerlo lo mejor posible para estar preparado en la calificación del sábado y en la carrera."



Sin embargo, ya hasta el viernes no puede coger su nuevo coche. "Mañana cogeré el volante y pasaré tiempo con él, porque es muy complejo y cada volante de un F-1 tiene sus métodos. Tendré que aprendérmelo rápido y lo mejor posible, porque tendré que utilizar muchos botones", puntualizó.



"A ver si Alonso puede estar en Malasia"

Merhi mostró su satisfacción por unirse a Carlos Sainz y Fernando Alonso. "El año pasado parecía que lo teníamos muy negro los dos, y al final él ha conseguido el asiento que se merece y estaremos los dos. Carlos se lo merecía, hizo lo que le pidieron para estar ahí. Muy contento por poder estar los dos en la parrilla, el año pasado fuimos rivales muy directos, pero además de rivales somos amigos, nos llevamos muy bien. Es una rivalidad sana y es un gran contrincante", celebró.



"Correr contra Alonso es todo un honor, es el mejor de la parrilla. Es una lástima que no esté, se le va a echar de menos en esta carrera. Todo el mundo está esperando para ver de lo que es capaz con el Honda, porque incluso con un carrito de polos podría sacar un buen resultado", añadió sobre el asturiano, que no podrá correr en Melbourne por su accidente en los tests de Montmeló.



Sobre este percance, el castellonense cree que "parece que han estado encubriendo algo que no se sabe", pero le "alegra" ver que el ovetense "se está recuperando". "A ver si puede estar en la siguiente carrera. Pero es una cosa rara que nos hayan querido esquivar a todos", remarcó.



De cara al Gran Premio, el piloto español espera tener "suerte" y "un buen fin de semana". "También puede ser el más duro, nunca se sabe. Si hago un buen fin de semana estaré muy contento, y si no estaré cabreado, pero confío en hacerlo bien", declaró, recordando que "estar por delante" de su compañero Will Stevens "sería un éxito" porque es la única "comparación" y reconociendo que a su nuevo monoplaza le "falta carga aerodinámica" respecto a sus rivales.



"Desde pequeño el objetivo es llegar a la Fórmula 1, pero me gustaría algún día ganar una carrera o pelear por ganar el Mundial. Es para lo que le dedico tantas horas a esto y me sacrifico tanto", sentenció Roberto Merhi.