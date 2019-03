Raikkonen convierte en oro todo lo que toca... y dice

EL FINLANDÉS ESTÁ DE MODA EN LA F1

El piloto finlandés es un icono de la Fórmula 1, un hecho que queda comprobado después de que su última frase a su ingeniero de pista en Yas Marina se haya convertido en un lema publicitario para camisetas, tazas o llaveros. 'Leave me alone. I know what i'm doing' (¡Dejame tranquilo! Sé lo que tengo que hacer) fue lo que le gritó el finlandés a su ingeniero.