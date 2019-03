Un problema en el MGU-K deja a McLaren-Honda en la estacada en Montmeló

Problemas para McLaren-Honda, que ha terminado el primer día de pruebas en Montmeló antes de tiempo por un problema en el MGU-K que les ha obligado a cambiar por completo el motor.



Previamente, Jenson Button había hecho tiempos aceptables (1:28.182s) y había dado 21 vueltas al trazado catalán.



"Los problemas forman parte de los test y nosotros trabajaremos para tener un productivo día mañana con Fernando Alonso al volante", dice McLaren en Twitter.

We've had to stop running today due to a faulty seal on the MGU-K which caused an issue that requires full replacement of the power-unit.

Such issues are all part of testing and we will plan for a productive day of running with @alo_oficial behind the wheel tomorrow. #F1testing