Día 1 en Jerez: Vettel marca el mejor crono en una exhibición de resistencia de Rosberg

Se ha hecho esperar pero por fin tenemos de vuelta a la F1. Sí, son simples ensayos de pretemporada, pero qué alegría es para los fans y aficionados de este deporte el poder ver otra vez a los monoplazas en pista, el poder ver las nuevas apuestas de cada equipo de cara al Mundial y el escuchar ese sonido, raro sonido en 2014, al que nuestros oídos cada vez se acostumbran más. Y todo es mejor sabiendo que todos están en España, en Jerez, para cuatro intensos días de preparación y pruebas que han comenzado con Vettel como el más rápido con un 1:22.620.

Fue el primero en salir, y tras una mañana irregular hizo una gran sesión vespertina en el asfalto andaluz. Seb está con ganas y con hambre, con el objetivo de alcanzar los méritos de Schumacher en Ferrari pero con la necesidad de ser paciente. Sí, quizá el más rápido haya sido él, con un tiempazo que sólo estuvo cerca de igualar un sorprendente Ericsson, pero está por ver cómo se desenvuelve en las tandas largas.



Todo son pruebas para él y para el resto. Su SF15-T estaba cargado de una parafina necesaria para mejorar y dejar el coche perfecto para Australia. Eso parece que no lo va a necesitar, o no tanto, Mercedes. Un día, un solo día, ha bastado para comprobar que el nuevo W06 es un monoplaza robusto y resistente. Y si a eso le unimos la evidente superpotencia que tiene el motor alemán tenemos un combo difícil de igualar.

Rosberg, 157 vueltas en Jerez

Y es que a pesar de que no fueron los mejores en cuanto a tiempos, sí lo fueron en cuanto a trabajo y a buen seguro también en cuanto a sensaciones. Nico Rosberg estrenó la flecha de plata, y el alemán, aparte de liderar durante buena parte de la sesión la tabla de cronos, no paró de rodar y de rodar en Andalucía. Tanto rodó que podía haber terminado hasta dos carreras del Mundial. Poca cosa... 'sólo' 157 vueltas hizo el subcampeón de 2014.



Para hacernos una idea de la dimensión que alcanza lo logrado por Nico, los siguientes que más rodaron fueron Bottas y Ericsson, que hicieron 73 vueltas. Menos de la mitad de lo que hizo Rosberg, un Rosberg que dio una auténtica exhibición de resistencia con un equipo que se sabe superior y que ha presentado un monoplaza con pequeños retoques con el objetivo de no perder la hegemonía lograda el pasado año.



Y es que para retoques ya está Red Bull. Son unos maestros, así de simple. Tanto en la creación de un coche como en marketing. Lo primero está por ver este curso, aunque pocas dudas hay de que estarán arriba a pesar de los problemas de motor y de batería de Ricciardo en Jerez. Lo segundo quedó claro cuando vimos un extraño monoplaza de colores blanco y negro rodar por el asfalto. Sí, era el RB11, un RB11 que galopó como una cebra hasta que llegaron las dificultades técnicas para Daniel.



Alonso y Sainz, con juguetes nuevos

Pero, a pesar de los colores del RB11, todos miraban al box de McLaren para ver salir a Alonso con su nuevo monoplaza. No rodó demasiado, aunque trabajo era otro, era más de preparar el coche para el futuro que de salir a 'quemar' el nuevo motor Honda de su McLaren. Casi dos horas hubo que esperar para ver un MP4-30 que, a falta de patrocinadores, es realmente bonito de observar. Todavía queda ver cómo es en cuanto a rendimiento, pues seis vueltas dio el asturiano, una cronometrada, en su debut con su nueva escudería. Y eso no es precisamente mucho...



Aún están centrados en acoplar el motor al chasis y en adaptar el software a su unidad de potencia en Jerez. Queda mucho por hacer, Honda llega con un año de retraso y eso se ha notado en Jerez. Mucho tiempo estuvieron encendiendo motor, mantenerlo un rato así para volverlo a apagar después. Están de pruebas, de necesarias pruebas. Todos recordamos lo costoso que fue para todos adaptarse a los v6 el pasado año. Ahora el motorista japonés tiene que 'sufrir' ese paso y arreglar los problemas eléctricos que tuvieron al final de sesión.



Y qué decir de Carlos Sainz. El joven piloto madrileño por fin está en la F1. Por fin ha visto cumplido su sueño de ser uno de los ocupantes de un asiento en la máxima competición de motor del mundo. En Toro Rosso, en un STR10 lleno de juventud y de ganas por mostrar que son algo más que la filial de Red Bull. Dio un total de 46 vueltas, que pudieron ser bastantes más de no ser porque su coche le falló a falta de una hora para el final de la jornada. Con todo, buen estreno del madrileño.



A seguir trabajando

Aún queda mucho tiempo para ensayar, para probar, para trabajar y para mejorar. McLaren-Honda parece que es quien tiene más que hacer, pero a buen seguro no van a escatimar en sudor y en esfuerzo para llevar a la pareja de moda en la F1 hace más de 20 años a lo más alto del campeonato. Mientras, Mercedes sigue un par de pasos, o incluso más, por delante del resto por más que Vettel haya sido el más rápido el primer día de ensayos.

Así quedaron los tiempos y las vueltas de los siete pilotos participantes en la sesión

1º. Sebastian Vettel (1:22.620) 60 vueltas

2º. Marcus Ericsson (1:22.777) 73 vueltas

3º. Nico Rosberg (1.23.106) 157 vueltas

4º. Daniel Ricciardo (1:23.338) 35 vueltas

5º Valtteri Bottas (1:23.906) 73 vueltas

6º Carlos Sainz (1:25.327) 46 vueltas

7º Fernando Alonso (1:40.738) 6 vueltas